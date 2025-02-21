Россиянка побывала на Шри-Ланке и назвала главные минусы отдыха в стране

Российская туристка побывала на Шри-Ланке и назвала главные минусы отдыха в стране. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Так, путешественница заявила, что найти чистое и адекватное жилье на азиатском острове практически невозможно. Ввиду большой влажности в помещениях образовывается плесень и гниет мебель.

«Кондиционеры не пользуются спросом среди ланкийцев, так как электричество дорогое, — продолжила она. — Поэтому будьте готовы, что, скорее всего, даже в самом дорогом отеле вам предложат номера с люстрой-вентилятором».

Более того, по словам россиянки, местные жители не отличаются чистоплотностью. Она пояснила, что есть рис грязными руками с потрепанной газеты, лежащей на асфальте, для них норма.

«Ланкийцы вовсе не дружелюбные, как, например, тайцы, — добавила она. — Турист для них исключительно способ наживы. Вас попытаются обмануть и развести на деньги все и везде».

Ранее российская туристка захотела сделать селфи во время поездки на поезде на Шри-Ланке, ударилась о камень и не выжила. Во время отдыха на острове 53-летняя Ольга П. решила прокатиться по самой красивой железной дороге в Азии.