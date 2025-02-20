Россиянка захотела сделать селфи из поезда на Шри-Ланке, ударилась о камень и не выжила

Россиянка ударилась о камень во время поездки на поезде на Шри-Ланке и не выжила

Российская туристка захотела сделать селфи во время поездки на поезде на Шри-Ланке, ударилась о камень и не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время отдыха на острове 53-летняя Ольга Перминова решила прокатиться по самой красивой железной дороге в Азии. Она добралась до станции Бадулла и села в поезд, который ехал в Коломбо Форт.

Когда состав приближался к городу Элла, где расположен знаменитый девятиарочный мост, россиянка высунулась из вагона, чтобы сфотографироваться на его фоне, и на полной скорости врезалась в камень. От удара женщина сорвалась вниз, ее отвезли в больницу города Бадулла с серьезными травмами головы. Спасти туристку не удалось.

Это не первый несчастный случай, который происходит на железной дороге Шри-Ланки. В декабре 2024 года туристка из Китая тоже делала фото из окна поезда, врезалась в дерево и упала в кусты. В тот раз пострадавшая отделалась только царапинами, так как приземлилась на мягкую поверхность.