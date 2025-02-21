Россиянку приговорили к 20 годам колонии за продажу наркотиков и вовлечение дочери в дело

В Иркутске осудили на 20 лет женщину за продажу наркотиков и вовлечение дочери

В Иркутске осудили на 20 лет женщину за продажу наркотиков и вовлечение дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Им предъявлено обвинение по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

По данным ведомства, в январе 2023 года местная жительница организовала сбыт наркотических средств на территории города Иркутска. Для этого она привлекла свою 17-летнюю дочь, которая передавала наркозависимым расфасованные вещества. За это получала деньги, часть из которых оставляла себе.

В ходе обыска по месту жительства женщины были обнаружены наркотические вещества в крупном размере, которые она готовила к дальнейшей продаже. Однако ее противоправные действия пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Суд приговорил женщину к 20 годам, а дочь к 4,5 годам заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двоих россиян суд приговорил к срокам за производство 63 килограммов наркотиков.