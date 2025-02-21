Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:34, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку приговорили к 20 годам колонии за продажу наркотиков и вовлечение дочери в дело

В Иркутске осудили на 20 лет женщину за продажу наркотиков и вовлечение дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутске осудили на 20 лет женщину за продажу наркотиков и вовлечение дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Им предъявлено обвинение по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

По данным ведомства, в январе 2023 года местная жительница организовала сбыт наркотических средств на территории города Иркутска. Для этого она привлекла свою 17-летнюю дочь, которая передавала наркозависимым расфасованные вещества. За это получала деньги, часть из которых оставляла себе.

В ходе обыска по месту жительства женщины были обнаружены наркотические вещества в крупном размере, которые она готовила к дальнейшей продаже. Однако ее противоправные действия пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Суд приговорил женщину к 20 годам, а дочь к 4,5 годам заключения. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двоих россиян суд приговорил к срокам за производство 63 килограммов наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

      В США допустили смягчение санкций в случае покладистости России

      В ЕС потребовали финансировать Украину за счет России

      Арестович спрогнозировал добровольную отставку Зеленского после одного события

      На Западе заявили о требовании Трампа к Европе согласовать капитуляцию Украины

      Военным из Курской области передали «буханку с мангалом»

      Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

      Светлана Лобода снялась топлес для журнала

      Женщина стала фитнес-тренером из-за облысения

      Раскрыта доля зараженных вирусом-шпионом iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше