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11:59, 21 февраля 2025Россия

Российские военнослужащие описали обстановку в 20 километрах от Суджи

«Известия»: В Курской области артиллеристы за день выпустили 90 снарядов по ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские артиллеристы за день выпустили 90 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 20 километрах от Суджи в Курской области, передают «Известия».

Боец с позывным Каспий назвал цель российских военных — отрезать снабжение ВСУ в Суджанском районе. «Противник не знаю, на что рассчитывает, командование их на что рассчитывает. Но мы точно отсюда не отступим. Мы будем их давить до конца», — обозначил он.

Как рассказал военнослужащий с позывным Ростов, одномоментно по противнику удается выпустить до 10 боеголовок, а за сутки — более 90.

По данным корреспондента издания Эмиля Тимашева, бои велись рядом с селами Погребки и Малая Локня, которые расположены в 25 и 18 километрах от Суджи соответственно. «Это уже просто автоматная очередь. Артиллеристы бьют снаряд за снарядом, продолжая поражать цель — живую силу противника и технику», — описал он обстановку в приграничье.

Бои с украинскими формированиями в российском регионе ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее военкор Семен Пегов рассказал о ситуации в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ. По его словам, Российская армия продолжает наносить удары по позициям противника, а «украинцы — тянуть резервы».

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