ВС России нанесли удар по мосту НАТО в Затоке Одесской области

Российские войска в ночь с 20 на 21 февраля нанесли серию ударов по Затоке в Одесской области, среди целей был мост, использующийся для снабжения техникой НАТО. Об этом сообщает Life.ru.

Вооруженные силы России провели двухволновой ракетный удар, длившийся около двух часов. Точные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют. Издание сообщает, что согласно оценкам экспертов, этот мост является одним из ключевых логистических узлов для доставки вооружений и боеприпасов от стран НАТО. Они заключили, что если мост получил повреждения, то снабжение украинских войск может быть сильно осложнено.

Ранее российские войска ударили по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Брянской областью. На кадрах, снятых беспилотником, видны атаки по пункту временного размещения украинских войск в селе Елино, узлу связи в селе Середина-Буда, а также по другим населенным пунктам.

