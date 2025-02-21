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01:24, 21 февраля 2025Путешествия

Российский режиссер умер на борту самолета

Режиссер Кононов умер на борту самолета во время перелета из Москвы в Иркутск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево. На высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира пилоты объявили сигнал срочности. Причиной тому стала потеря сознания одним из пассажиров, которым оказался режиссер ангарского народного театра.

Кононову пытались оказать первую помощь, однако ему становилось все хуже, а затем его сердце перестало биться. В итоге пилотами было принято решение экстренно вернуться в аэропорт. Приехавшие медики реанимационной бригады констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В декабре 2024 года пассажир почувствовал недомогание на борту летевшего из Египта в Россию самолета и не выжил. Бортпроводники пытались оказать 63-летнему мужчине помощь, но его состояние только ухудшалось.

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