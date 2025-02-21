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12:27, 21 февраля 2025Силовые структуры

Российскую чиновницу арестовали за махинации с квартирами детей-сирот

В Кемерово арестовали чиновницу, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Центральный районный суд Кемерово арестовал первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Чиновница будет находиться в СИЗО до 18 апреля. Она обвиняется по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным ведомства, в период с апреля по июнь 2023 года фигурантка заключила со строительной фирмой четыре контракта на покупку квартир для детей-сирот.

Недвижимость должны были передать до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90 процентов от стоимости контрактов. Однако подрядчик не выполнил это требование и не передал квартиры в установленный срок. При этом обвиняемая решила закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не расторгнув контракты. Ее действия нанесли бюджету ущерб на 7,9 миллиона рублей.

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