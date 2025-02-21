Российскую чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами детей-сирот

В Кузбассе замглавы муниципального округа причинил ущерб бюджету на 7,9 млн руб.

В Кемеровской области — Кузбассе следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Чиновница проходит обвиняемой по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2023 года фигурантка заключила со строительной фирмой четыре контракта на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма контрактов превысила 8,8 миллиона рублей.

Недвижимость должны были передать до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90 процентов от стоимости контрактов. Однако подрядчик не выполнил это требование и не передал квартиры в установленный срок. Несмотря на это, обвиняемая решила закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не расторгнув контракты. Ее действия нанесли бюджету ущерб в размере, превышающем 7,9 миллиона рублей.

Ранее в Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей чиновницы администрации рабочего поселка Ванино за махинации с квартирами.