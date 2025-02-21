Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в российском городе

Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет Boeing 737-800 с технической неисправностью совершил аварийную посадку во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что лайнер неназванной авиакомпании прилетел в российский город из Красноярска. По предварительной информации, экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам о наличии неполадки.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в 16:52 по местному времени. Аварийные службы были готовы принять борт.

Ранее стало известно, что пассажиры российской авиакомпании S7 Airlines застряли в аэропорту Читы на восемь часов из-за неисправности самолета. Инцидент произошел с лайнером, который должен был вылететь в Москву.

