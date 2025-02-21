Спецпредставитель Трампа по Украине осыпал похвалами «мужественного» Зеленского

Спецпредставитель Трампа по РФ и Украине Келлог осыпал похвалами Зеленского

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине осыпал похвалами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Daily Mail.

«Долгий и напряженный день с высшим руководством Украины. Обширные и позитивные дискуссии с Зеленским, закаленным и мужественным лидером воюющей страны, и его талантливой командой по национальной безопасности», — написал Келлог на своей странице в соцсети X.

Как отмечает издание, Келлог совершил «ошеломляющий разворот» в американской риторике после того, как Трамп назвал Зеленского диктатором.

Ранее стало известно, что пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога отменили. Отмечается, что инициатором стала американская сторона.