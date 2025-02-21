США решили надавить на G7 из-за России

NYT: США стремятся не допустить, чтобы коммюнике G7 помешало переговорам с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике стран «Большой семерки» (G7) о ситуации на Украине могло помешать переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Должностные лица администрации Трампа указали, что они хотят чего-то иного и более короткого, чем заявление, которое вышло при бывшем американском лидере Джо Байдене, а также стремились обеспечить то, что документ не помешает переговорам, которые сейчас ведутся с Россией», — передает газета.

Кроме того, один из чиновников Белого дома, который беседовал с изданием на правах анонимности, сообщил, что американская сторона попросила убрать из коммюнике утверждение, что спецоперация на Украине якобы является «нарушением суверенитета».

Ранее стало известно, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в адрес России в коммюнике стран «Большой семерки», которое должно быть вскоре опубликовано. По мнению окружения Трампа, отказ от подобных формулировок будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, уточняется, что поводом для этого решения стала публичная полемика с украинским лидером Владимиром Зеленским.