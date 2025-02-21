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13:43, 21 февраля 2025Культура

Стало известно о многомиллионных долгах экс-солистки группы «Мираж»

Продюсер Литягин заявил, что экс-певица «Миража» Суханкина задолжала ему 30 млн
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Андрей Литягин заявил, что бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина задолжала ему не менее 30 миллионов рублей. Его слова приводит сайт «Страсти».

Литягин сообщил, что после прекращения работы с ним певица была обязана исключить из репертуара его песни. В ином случае Суханкина должна заключить с ним контракт и отчислять гонорар за выступления. По словам продюсера, изначально договоренность была достигнута, но менеджмент артистки его «кинул».

«Песни "работают", а деньги не платят. Сейчас она задолжала мне, по самым скромным подсчетам, 30-35 миллионов», — рассказал Литягин, добавив, что продолжает судиться с певицей.

Ранее стало известно, что Маргарита Суханкина сделала аборт на позднем сроке под влиянием своего бывшего мужа, имеющего алкогольную зависимость.

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