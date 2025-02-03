Советская певица призналась в аборте на позднем сроке

Экс-солистка «Миража» Суханкина призналась в аборте из-за мужа-алкоголика

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина сообщила, что сделала аборт на позднем сроке под влиянием своего бывшего мужа, страдавшего от алкогольной зависимости. Об этом артистка рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

Суханкина была замужем за музыкантом Большого театра по имени Александр. По словам артистки, она знала о его проблемах с алкоголем до брака, но закрывала на это глаза. Когда Маргарита забеременела, ее супруг настоял на аборте, поскольку считал, что из-за его зависимости ребенок родится с отклонениями.

«Он сказал: "Ты родишь умственно отсталого, потому что у меня алкоголь в крови". Он постоянно повторял: "Ты родишь дебила, ты родишь урода". Я испугалась и пошла делать аборт на позднем сроке», — объяснила певица.

Исполнительница добавила, что аборт едва не стоил ей жизни. По словам Суханкиной, она обманула врачей, что обернулось для нее потерей большого количества крови из-за прерывания беременности на позднем сроке. Спустя несколько месяцев артистка вновь забеременела, но ребенок не выжил.

«Что-то осталось в организме, перешло в плаценту. После того случая у меня начались колоссальные проблемы с деторождением, случались выкидыши», — сообщила Маргарита.

Ранее певица Светлана Разина обвинила коллегу по группе «Мираж» в сговоре против нее. По словам артистки, Маргарита Суханкина вредила ее имиджу, пытаясь выставить Разину «алкашкой».