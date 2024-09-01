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17:50, 1 сентября 2024Культура

Экс-участница группы «Мираж» обвинила коллегу в сговоре против нее

Певица Светлана Разина обвинили коллегу по группе «Мираж» в сговоре против нее
Светлана Разина

Светлана Разина. Фото: Nadezhda Lebedeva / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина обвинила другую участницу коллектива в сговоре против нее. Об этом певица рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Вредить ее имиджу, по словам Разиной, начала коллега по группе Маргарита Суханкина. «Был некий сговор выставить меня алкашкой. Приходил администратор и выставлял ряд пустых бутылок. Их фотографировали и отправляли в прессу», — вспоминает певица.

Свое появление в группе Разина считает местью Суханкиной другой солистке «Миража» — Наталии Гулькиной. Те же силы способствовали и скорому уходу из коллектива самой Разиной, убеждена звезда.

Зависть в коллективе и подозрения в пении под фонограмму Разину не смущают. «Да, я пела под фонограмму. Да мне плевать, как я пела. Я талантище, я писала книжку, а она прыгает и всю жизнь воет своим басом, который уже трансформировался в бас. Старуха чертова, прости Господи», — прокомментировала она.

Ранее Суханкина рассказала о новой волне популярности группы после премьеры сериала «Слово пацана». Так, песня «Новый герой», прежде не считавшаяся главным хитом «Миража», внезапно обрела народную любовь.

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      Виктория Клабукова
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