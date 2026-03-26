Россиянам назвали способ оспорить начисления за ЖКУ

Специалист Гужов: Оспорить новую строку в платежке ЖКУ можно, обратившись в УК

Россияне могут оспорить новую строку в платежке ЖКУ, если она влияет на размер итоговой выплаты, обратившись в управляющую компанию (УК). Способ сделать это назвал доцент факультета менеджмента Института управления Президентской академии Станислав Гужов в разговоре с агентством РИА Новости.

Эксперт уточнил, что УК либо ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы и порядке ее расчета. Помимо этого, они должны обосновывать изменения и уведомлять об увеличении начислений не менее чем за 30 дней до выставления квитанции. Чтобы оспорить начисления, специалист порекомендовал собственникам направить письменное обращение в управляющую компанию с требованием проверить их законность и подтвердить ее соответствующими документами. Если в дальнейшем будут выявлены нарушения, организация должна будет провести проверку и устранить их. При отсутствии результата Гужов предложил гражданам обратиться в Госжилинспекцию, рассматривающую жалобы на действия «управляек». Кроме того, при незаконном начислении «коммуналки» этот вопрос можно вынести на общее собрание собственников, чтобы оформить коллективное обращение.

«Если досудебные меры не привели к результату, начисления могут быть оспорены в суде, который при наличии нарушений вправе признать их незаконными и обязать произвести перерасчет», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова рассказала, как ремонт коммунальных объектов позволит снизить платежи за ЖКУ.