Назван способ снизить платеж за ЖКУ

Юрист Юнисова: Ремонт коммунальных объектов поможет снизить платежи за ЖКУ

Износ коммунальных объектов негативно отражается на стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ремонт мог бы помочь снизить платежи для жителей, заявила эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, накопленный износ и недофинансирование влекут значительные потери как в текущем обслуживании, так и в будущем, увеличивая стоимость дальнейших капитальных ремонтов. При этом принимаемые правительством меры по устранению проблемы недостаточно системны.

«Большая часть сетей, и в значительной части объектов, генерирующие сферы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты и их содержание, что в свою очередь отражается на стоимости коммунальных услуг, которые оплачивают все потребители», — объяснила Юнисова. Она добавила, что вопрос требует экстренного решения.

Кроме того, ради удобства потребителей коммунальные сети необходимо модернизировать, используя современные технологии и цифровизацию.

