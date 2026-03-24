11:40, 24 марта 2026Экономика

Назван способ снизить платеж за ЖКУ

Юрист Юнисова: Ремонт коммунальных объектов поможет снизить платежи за ЖКУ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Износ коммунальных объектов негативно отражается на стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Ремонт мог бы помочь снизить платежи для жителей, заявила эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, накопленный износ и недофинансирование влекут значительные потери как в текущем обслуживании, так и в будущем, увеличивая стоимость дальнейших капитальных ремонтов. При этом принимаемые правительством меры по устранению проблемы недостаточно системны.

«Большая часть сетей, и в значительной части объектов, генерирующие сферы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты и их содержание, что в свою очередь отражается на стоимости коммунальных услуг, которые оплачивают все потребители», — объяснила Юнисова. Она добавила, что вопрос требует экстренного решения.

Кроме того, ради удобства потребителей коммунальные сети необходимо модернизировать, используя современные технологии и цифровизацию.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут сэкономить на ЖКУ летом. Депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал оформить перерасчет платы при длительном отъезде из квартиры на дачу.

