20:47, 16 марта 2026

Россиянам раскрыли способ ощутимо сэкономить на ЖКУ летом

Депутат Чаплин: При отъезде из жилья на лето можно оформить перерасчет за ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При длительном отъезде из квартиры — например, на дачу почти на все лето, — можно оформить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Способ ощутимо сэкономить бюджет раскрыл россиянам депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит «Газета.ru».

Парламентарий отметил, что полностью не платить за ЖКУ в квартире при переезде на дачу нельзя. Но разрешается оформить перерасчет платы за некоторые услуги, если жилье пустовало более пяти календарных дней подряд — день отъезда и день возвращения при этом считаться не будут.

«Перерасчет возможен только в том случае, если ваша квартира не оборудована индивидуальными приборами учета, либо такие приборы невозможно установить по техническим причинам, что подтверждено соответствующим актом. Если счетчики есть, вы просто платите по их фактическим показателям — в идеале они должны быть нулевыми или минимальными», — уточнил Чаплин.

При этом пересчитать плату получится не за все услуги, а только за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электроснабжение, а также за вывоз мусора. За капитальный ремонт, содержание жилья и другие общедомовые нужды придется платить в полном объеме, заключил депутат.

Ранее Чаплин посоветовал россиянам собирать дождевую воду на даче, чтобы сэкономить на поливе участка.

