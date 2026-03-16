19:57, 16 марта 2026

Россиян призвали собирать дождевую воду ради экономии

Депутат Чаплин: Сбор дождевой воды поможет сэкономить на поливе дачи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сбор дождевой воды на участке поможет сэкономить на поливе дачи. Запасаться осадками ради сокращения трат призвал россиян депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит «Газета.ru».

«Установите под водосточные трубы бочки или другие емкости для сбора дождевой воды. Этой водой можно поливать грядки, мыть садовые дорожки и инструменты», — посоветовал парламентарий. Еще одним эффективным способом экономии Чаплин назвал капельный полив — так влага поступает сразу к корням растений, а расход воды в разы сокращается.

Помимо этого, эксперт посоветовал установить на даче летний душ. Бак черного цвета быстро нагревается на солнце и позволяет мыться под теплой водой без затрат на газ или электричество. В качестве альтернативы можно организовать нагрев воды с помощью солнечных коллекторов.

Чаплин также посоветовал не покупать дорогую садовую технику, если она нужна нечасто. Газонокосилку, снегоуборщик, электропилу и мойку высокого давления выгоднее попросить у соседей или взять напрокат.

Ранее депутат предупредил российских дачников о грубых ошибках в марте. К ним относится, например, слишком ранняя обрезка деревьев. Так можно нанести растениям серьезные увечья и остаться без урожая.

