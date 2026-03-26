09:41, 26 марта 2026Экономика

В войне на Ближнем Востоке увидели угрозу взрыва цен на продовольствие

Вячеслав Агапов
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Война на Ближнем Востоке может взорвать мировые цены на продовольствие. Такую угрозу увидели опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Блокировка Ормузского пролива помимо усиления энергетического кризиса ударила также по рынку минеральных удобрений. На страны Ближнего Востока приходится почти половина (45 процентов) мирового экспорта карбамида (мочевины) — ключевого азотного удобрения. Прекращение отгрузок из портов Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ привело к дефициту на азиатских и африканских рынках и резкому подорожанию в полтора раза, до 700 долларов за тонну.

На фоне роста цен на газ в Европе производители азотных удобрений в регионе также вынуждены останавливать мощности из-за убыточности процесса. В результате фермеры сталкиваются с увеличением стоимости удобрений и вынуждены использовать их реже, что ведет к снижению урожая и дальнейшему росту цен по цепочке.

Помимо подорожания удобрений к взрыву цен на продукты ведет и увеличение стоимости топлива, которым заправляют сельхозтехнику и которое нужно для транспортировки товаров на отдаленные рынки. Кроме того, рост цен на газ удорожает отопление теплиц в Европе, что вызовет подорожание и этой продукции. Наибольший ущерб ждет производителей кукурузы — самой нуждающейся в азотных удобрениях культуры. При этом рост цен на кукурузу, составляющую основу комбикорма ведет к удорожанию себестоимости в животноводстве и птицеводстве.

Как заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, из-за кризиса на Ближнем Востоке с начала марта в России подорожали такие иранские товары, как красный (плюс 42,5 процента) и желтый (плюс 57,5 процента) перец, а также кабачки (плюс 6,7 процента). Однако российские торговые сети уже научились довольно гибко перестраивать логистику. Тот же сладкий перец импортируется из Израиля, Гвинеи, Чили, Китая, а желтый — с Мадагаскара, Ливана, Марокко, баклажаны — из Бангладеш, Турции и Казахстана. Фисташки, также импортируемые из Ирана, могут серьезно подорожать.

