Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 25 марта 2026Экономика

В России подорожают некоторые фрукты и овощи из-за иранского кризиса

Экономист Мазурчук: До лета сельдерей и салаты в РФ могут подорожать на 10-15 %
Кирилл Луцюк

Фото: Jen Farley / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на то, что Россия получает из Ирана некоторые продукты питания, критической эту зависимость назвать нельзя. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Его процитировало aif.ru.

Он констатировал, что с начала марта в России подорожали такие иранские товары, как красный (плюс 42,5 процента), желтый (плюс 57,5 процента) перец, кабачки (плюс 6,7 процента). Однако российские торговые сети уже научились довольно гибко перестраивать логистику. Тот же сладкий перец импортируется из Израиля, Гвинеи, Чили, Китая, а желтый — с Мадагаскара, Ливана, Марокко, баклажаны — из Бангладеш, Турции и Казахстана. Впрочем, есть и исключения. Например, фисташки, также импортируемые из Ирана, могут серьезно подорожать.

В свою очередь, доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук предположил, что до лета скоропортящиеся продукты, импортируемые Россией из Ирана, могут подорожать на 10-15 процентов. Это, например, касается сельдерея и салатов. Для слив, персиков, черешни и винограда не исключен рост цен на 15–20 процентов.

Материалы по теме:
Потребительская корзина: что это такое и почему отказались от ее расчета в России
Потребительская корзина:что это такое и почему отказались от ее расчета в России
4 апреля 2025
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет. Станет ли мясо роскошью для россиян?
Мировые цены на говядину достигли максимума за 65 лет.Станет ли мясо роскошью для россиян?
17 октября 2025

Между тем доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова обратила внимание, что на страны Персидского залива приходится более трети глобального экспорта карбамида, или мочевины. Ключевой покупатель этих удобрений — Индия. Для этой страны БРИКС Ормузский пролив крайне важен. Однако России здесь переживать особо не о чем. Российским аграриям местных удобрений точно хватит. Более того, как полагает Прикладова, возможно, что РФ даже сможет заработать на излишках. С начала ближневосточного кризиса мочевина уже подорожала на 30 процентов.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что до нападения США на Иран тот поставлял в Россию серьезные объемы салата. Однако после начала войны объемы отгрузок ощутимо снизились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok