10:27, 24 марта 2026

Россиянам рассказали о замене салата из Ирана

Аналитик Востриков: Заменить иранский салат можно узбекским и азребайджанским
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

До недавнего времени иранские экспортеры поставляли на российский рынок значительные объемы салата, однако после начала войны в ближневосточной стране объемы отгрузок заметно упали. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, его слова приводит РИА Новости.

Заменить иранский салат на внутреннем рынке, отметил аналитик, можно российским. Эту продукцию, пояснил он, выращивают аграрии из южных регионов страны. Подобный вид зелени также выращивают и в других субъектах, в которых есть современные тепличные комплексы, констатировал Востриков.

В случае чего поддержку могут оказать турецкие экспортеры, продукция которых и без того обеспечивает значительную часть импортных потребностей России в свежих овощах и зелени. Нарастить поставки можно также из Узбекистана и Азербайджана. В этих странах благоприятный климат для выращивания салата. «Логистика через Каспий и сухопутные маршруты уже налажена», — заключил Востриков.

Война в Иране также негативным образом сказалась на поставках фисташек из этой ближневосточной страны. Российские импортеры активно закупали эту продукцию в охваченном боевыми действиями регионе, отмечал Востриков. На долю Ирана до начала атак со стороны США и Израиля приходилось 90 процентов ввоза этих орехов в Россию. Частично компенсировать просадку можно за счет наращивания импорта из Турции, резюмировал эксперт.

