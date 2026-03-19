Россиянам рассказали о замене фисташек из Ирана

«Руспродсоюз»: Иранские фисташки могут заменить поставляемые из Турции и Китая

Заменить иранские фисташки на фоне остановки страной экспорта продовольствия и сельхозсырья можно за счет увеличения поставок из Турции и Китая. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что на Иран до начала атак со стороны США и Израиля приходилось 90 процентов ввоза в Россию этого продукта, а названные специалистом государства входили в топ-3 поставщиков с гораздо меньшими долями.

Востриков подчеркнул, что, например, турецкие фисташки хорошо знакомы российским потребителям и отличаются высоким качеством; при этом возможность продолжения поставок из Ирана зависит от властей страны, поскольку «логистические пути по Каспию и автомобильным транспортом сохраняются».

Ранее в ООН предупредили, что продолжительная блокировка поставок через Ормузский пролив приведет к подорожанию не только энергоносителей, но и продуктов питания во всем мире. Также конкуренцию на мировом рынке фисташек, где в 2000-х на лидирующие позиции вырвались поставщики из Калифорнии, упоминали в числе причин, подтолкнувших власти США к нападению на Иран.