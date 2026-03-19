Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:41, 19 марта 2026

Россиянам рассказали о замене фисташек из Ирана

«Руспродсоюз»: Иранские фисташки могут заменить поставляемые из Турции и Китая
Дмитрий Воронин

Фото: LEON_PHOTOGRAPHY / Shutterstock / Fotodom

Заменить иранские фисташки на фоне остановки страной экспорта продовольствия и сельхозсырья можно за счет увеличения поставок из Турции и Китая. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что на Иран до начала атак со стороны США и Израиля приходилось 90 процентов ввоза в Россию этого продукта, а названные специалистом государства входили в топ-3 поставщиков с гораздо меньшими долями.

Востриков подчеркнул, что, например, турецкие фисташки хорошо знакомы российским потребителям и отличаются высоким качеством; при этом возможность продолжения поставок из Ирана зависит от властей страны, поскольку «логистические пути по Каспию и автомобильным транспортом сохраняются».

Ранее в ООН предупредили, что продолжительная блокировка поставок через Ормузский пролив приведет к подорожанию не только энергоносителей, но и продуктов питания во всем мире. Также конкуренцию на мировом рынке фисташек, где в 2000-х на лидирующие позиции вырвались поставщики из Калифорнии, упоминали в числе причин, подтолкнувших власти США к нападению на Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok