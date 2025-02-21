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08:32, 22 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы самые популярные у россиян супы

Сырный суп из плавленых сырков оказался самым популярным у россиян
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сырный суп из плавленых сырков оказался наиболее востребованным у россиян, судя по количеству поисковых запросов, выяснила медиаплатформа о еде Food.ru. Аналитики ресурса провели исследование, по итогам которого назвали самые популярные первые блюда. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Всего рецепты супов собрали 24,6 миллиона просмотров. Первое место занял сырный суп из плавленых сырков, в состав которого не входит мясо, а только овощи. Рецепт набрал более миллиона просмотров. На втором месте расположилась похлебка «Царская» на мясном бульоне — россияне просматривали рецепт 590 тысяч раз. На третьем месте оказался сырный суп с лапшой и фрикадельками (588 тысяч просмотров). В топ-5 рецептов вошли также суп с солеными огурцами и грузинский суп из фасоли с овощами и рисом. Эти рецепты собрали 501 тысячу и 375 тысяч просмотров соответственно.

Всего пользователи платформы ввели 749 тысяч запросов по этой тематике. Чаще всего россияне искали рецепты сырного супа (37 тысяч запросов), горохового (28 тысяч), куриного (22 тысячи), супа с фрикадельками (18 тысяч), грибного супа (17 тысяч).

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Активнее других рецепты искали жители Москвы, они сделали 17 тысяч запросов. На втором месте по популярности — жители Санкт-Петербурга, которые оставили 8 тысяч запросов. Часто интересовались супами также в Екатеринбурге (более 4 тысяч), Нижнем Новгороде (3 тысячи) и Краснодаре (2,5 тысячи).

Во всех пяти городах наиболее востребованным рецептом оказался сырный суп с плавлеными сырками. На втором месте в Москве и Санкт-Петербурге — грузинский суп из фасоли с овощами и рисом, а в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске — сырный суп с лапшой и фрикадельками. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в тройку лидеров вошел суп с солеными огурцами. На третьем месте в Екатеринбурге и Новосибирске — похлебка «Царская».

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказывала, что харчо и другие супы на жирных бульонах вредны для желудочно-кишечного тракта.

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