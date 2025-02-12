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15:24, 12 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали самый вредный суп

Биолог Ирина Лялина назвала харчо жирным и вредным супом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hihitetlin / Shutterstock / Fotodom

Харчо и другие супы на жирных бульонах вредны для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Чем именно популярное блюдо вредит организму, она объяснила в комментарии NEWS.ru.

По словам Лялиной, харчо и другие супы на жирных говяжьих или свиных бульонах могут содержать много насыщенных жиров и других веществ, перегружающих ЖКТ. Биолог добавила, что неполезны и супы с колбасами и копченостями. Она объяснила, что такие блюда слишком соленые, поэтому после их употребления в организме может задерживаться жидкость, а также повышаться давление.

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Кроме того, она назвала вредными магазинные и пикетированные супы. «Это зачастую минимум пользы и максимум химии: глутамата натрия, консервантов, красителей», — отметила Лялина.

Ранее россиянам назвали самый вредный хлеб. По словам Лялиной, в хлебе из белой муки практически нет клетчатки, витаминов и минералов.

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