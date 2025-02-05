Россиянам назвали самый вредный хлеб

Биолог Лялина: Хлеб из муки высшего сорта может вызывать скачки сахара в крови

Хлеб из муки высшего сорта может вызывать скачки сахара в крови, заявила биолог Ирина Лялина. Самый вредный хлеб она назвала россиянам в комментарии для NEWS.ru.

По словам Лялиной, в хлебе из белой муки практически нет клетчатки, витаминов и минералов. К тому же в магазинном хлебе могут содержаться вредные добавки и заменители муки, добавила она.

Такой хлеб может стать причиной повышения уровня сахара в крови, набора веса, продолжила Лялина. Она также отметила, что содержащийся в пшеничном хлебе глютен вреден для людей с целиакией. У некоторых людей белый хлеб может вызывать постоянное вздутие и дискомфорт в кишечнике, заключила биолог.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.