Сыну российского бойца СВО отказали в выплате

В ХМАО сыну бойца СВО отказали в выплате

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сыну бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплате. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена российского региона.

В регионе детям участников СВО полагается выплата в размере 100 тысяч рублей при поступлении в колледж. Россиянин обратился за ней, но получил отказ.

Чиновники казенного учреждения «Агентство социального благополучия населения» обосновали отказ тем, что сын военнослужащего предоставил аттестат об основном общем образовании вместо аттестата о среднем общем образовании, которого у него нет, так как он закончил только девять классов.

В результате по ходатайству омбудсмена россиянину предоставили положенную по региональному законодательству выплату.

Ранее в Бурятии дочь участника СВО оставили без выплат. Отец девочки пропал без вести в зоне боевых действий.