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14:02, 21 февраля 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего из Красноярска самолета отказал двигатель во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании «КрасАвиа» отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Красноярска в Ленск воздушным судном 20 февраля. Во время полета экипаж доложил об отказе левого двигателя.

Несмотря на случившееся, пилоты продолжили выполнение рейса, сигнал бедствия не объявлялся. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее направлявшийся из Москвы самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Во время полета экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

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