У самолета с россиянами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего из Красноярска самолета отказал двигатель во время полета

У самолета российской авиакомпании «КрасАвиа» отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Красноярска в Ленск воздушным судном 20 февраля. Во время полета экипаж доложил об отказе левого двигателя.

Несмотря на случившееся, пилоты продолжили выполнение рейса, сигнал бедствия не объявлялся. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее направлявшийся из Москвы самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Во время полета экипаж доложил о больной пассажирке на борту.