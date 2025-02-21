Уехавший в Армению комик признался в зависти к оставшимся в России коллегам

Комик Оганисян признался, что завидует оставшимся в России коллегам из-за денег

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, живущий в Армении, признался в зависти к оставшимся в России коллегам. Об этом он заявил в беседе с журналисткой Нино Росебашвили, видео доступно на YouTube.

«Я как будто бы иногда ловлю себя на мысли, что я не завидую, а как сказать... Ну, может, даже завидую слегка количеству денег у ребят, которые там [в России]», — заявил юморист. Как пояснил Оганисян, он сделал вывод о высоком достатке работающих в России коллег, поскольку нередко узнает о том, как кто-то из них совершает крупные покупки, к примеру, приобретает недвижимость.

Вместе с тем комик счел, что не смог бы остаться и работать в России. По словам Оганисяна, он нередко старается напоминать себе об этом. «Просто себя как-то одергиваю, чтобы спокойнее жилось», — отметил он.

Ранее Оганисян высказался о трудностях работы за границей. Юморист отметил, что после эмиграции стал частично терять понимание происходящего в России, в связи с чем старается читать российские новости.