Украинские военкомы похитили священника УПЦ

В Житомирской области военкомы похитили священника Овручской епархии УПЦ

В Житомирской области Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») похитили священника Овручской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Кушнирчука. Об этом сообщила супруга Кушнирчука Наталья в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Вчера вечером привезли в Житомир, а ночью снова забрали. Куда — не знаю. На связь не выходит после того, как сел в автобус», — рассказала женщина.

Как сообщила Наталья Кушнирчук, утром 19 февраля военкомы схватили клирика УПЦ и отправили в областной ТЦК. Супруга священника обратилась к верующим с просьбой распространить информацию о задержании священника.

Ранее в Харьковской области сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть. 44-летнего архимандрита Богдана насильно мобилизовали и отправили в воинскую часть в Днепропетровске (Днепре).