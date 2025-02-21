Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 21 февраля 2025Бывший СССР

Украинские военкомы похитили священника УПЦ

В Житомирской области военкомы похитили священника Овручской епархии УПЦ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Житомирской области Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») похитили священника Овручской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Кушнирчука. Об этом сообщила супруга Кушнирчука Наталья в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Вчера вечером привезли в Житомир, а ночью снова забрали. Куда — не знаю. На связь не выходит после того, как сел в автобус», — рассказала женщина.

Как сообщила Наталья Кушнирчук, утром 19 февраля военкомы схватили клирика УПЦ и отправили в областной ТЦК. Супруга священника обратилась к верующим с просьбой распространить информацию о задержании священника.

Ранее в Харьковской области сотрудники ТЦК поймали священника в рясе и отправили в воинскую часть. 44-летнего архимандрита Богдана насильно мобилизовали и отправили в воинскую часть в Днепропетровске (Днепре).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Одна страна Запада захотела отказаться от отправки войск на Украину

      Развеян миф о времени жизни смартфонов

      Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

      В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

      На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

      Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

      Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше