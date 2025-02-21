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08:43, 21 февраля 2025Мир

USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому шоу

USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому на выборах 2019 года шоу
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ документации.

В частности, речь идет о проекте «Наші гроші», на который США выделили более 100 тысяч долларов. В нем критиковались предыдущие власти Украины за участие в коррупционных схемах. Кроме того уточняется, что многие из выделенных средств ушли на создание выпусков еще в 2016 и 2017 годах. Однако один из самых важных эпизодов, повлиявший на предвыборную ситуацию был опубликован специально в феврале 2019 года.

В результате американской помощи было снято 27 эпизодов шоу. Предполагается, что общая сумма выделенных USAID средств может превышать 110 тысяч долларов.

4 февраля бывший сотрудник Государственного департамента по вопросам международных коммуникаций и информационных технологий Майк Бенц заявил, что USAID контролировало Зеленского с момента его избрания. Экс-сотрудник госдепа привел в качестве аргумента публикацию открытого письма НПО с сайта финансируемого американским агентством «Украинского кризисного медиа-центра» (UCMC). В нем шла речь о 25 «красных линиях, которые нельзя пересекать» правительству Зеленского под угрозой «политической нестабильности».

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