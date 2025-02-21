USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому шоу

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ документации.
В частности, речь идет о проекте «Наші гроші», на который США выделили более 100 тысяч долларов. В нем критиковались предыдущие власти Украины за участие в коррупционных схемах. Кроме того уточняется, что многие из выделенных средств ушли на создание выпусков еще в 2016 и 2017 годах. Однако один из самых важных эпизодов, повлиявший на предвыборную ситуацию был опубликован специально в феврале 2019 года.
В результате американской помощи было снято 27 эпизодов шоу. Предполагается, что общая сумма выделенных USAID средств может превышать 110 тысяч долларов.
4 февраля бывший сотрудник Государственного департамента по вопросам международных коммуникаций и информационных технологий Майк Бенц заявил, что USAID контролировало Зеленского с момента его избрания. Экс-сотрудник госдепа привел в качестве аргумента публикацию открытого письма НПО с сайта финансируемого американским агентством «Украинского кризисного медиа-центра» (UCMC). В нем шла речь о 25 «красных линиях, которые нельзя пересекать» правительству Зеленского под угрозой «политической нестабильности».