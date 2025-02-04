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17:44, 4 февраля 2025Мир

В США рассказали о контроле USAID над Зеленским с момента избрания

Экс-сотрудник Госдепа Бенц: USAID контролировало Зеленского с момента избрания
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) контролировало президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания. Об этом в своем аккаунте в X написал бывший сотрудник Госдепартамента по вопросам международных коммуникаций и информационных технологий при первом сроке президента США Дональда Трампа Майк Бенц.

По словам Бенца, USAID спонсировало консорциум из 70 украинских неправительственных организаций (НПО), которые «угрожали новоизбранному в 2019 году президенту». Экс-сотрудник госдепа привел в качестве аргумента публикацию открытого письма НПО с сайта финансируемого американским агентством «Украинского кризисного медиа-центра» (UCMC). В нем шла речь о 25 «красных линиях, которые нельзя пересекать» правительству Зеленского под угрозой «политической нестабильности».

Бенц обратил внимание, что обозначенные в письме требования обеспечивали «грантополучателям USAID контроль практически над всеми аспектами управления Украиной». Так НПО «запрещали» украинским властям устраивать референдум о формате переговоров с Россией, проводить «сепаратные переговоры с Россией без участия западных партнеров», инициировать любые действия, способствующие отмене санкций против РФ. Также они «рекомендовали» пропрезидентской партии «Слуга народа» не формировать коалиции с любыми политическими силами, выступающими за примирение с Россией.

26 января стало известно, что украинский офис USAID получил приказ остановить все свои проекты и расходы на них после распоряжения Госдепартамента США о прекращении помощи другим странам. Письма о необходимости на время прекратить работу получили украинские организации, работающие на средства агентства.

3 февраля администрация американского лидера Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру USAID в Вашингтоне, предоставлявшее помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией и высказал мнение, что USAID является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

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