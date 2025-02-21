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16:12, 21 февраля 2025Путешествия

В горах популярного у туристов региона России продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Кабардино-Балкарии продлили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

На территории Кабардино-Балкарии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей республике опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 21 февраля, и субботу, 22 февраля, в горах популярного у туристов региона России сохранится лавиноопасная ситуация.

Спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности: в частности, не выходить в горы в снегопад и непогоду и кататься только на размеченных, разрешенных трассах.

Ранее штормовое предупреждение объявили в другой северокавказской республике, Северной Осетии. В МЧС уведомили, что 21 февраля в ее горных районах будет лавиноопасно.

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