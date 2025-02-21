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00:50, 21 февраля 2025Мир

В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

В Израиле остановили движение общественного транспорта после взрывов в автобусах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ash Gerlach / Unsplash

Глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране после взрывов в трех автобусах. Об этом сообщает Ynet.

«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности. — прим. «Лента.ру») и полиции», — сообщила Регев.

Глава ведомства добавила, что провела оценку ситуации по телефону с генеральным директором Министерства транспорта, главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.

Ранее сообщалось, что три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. В других местах были обезврежены еще два взрывных устройства. На данный момент точной информации о жертвах и раненых нет. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

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