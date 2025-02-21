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14:36, 21 февраля 2025Мир

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путин и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Nikolsky / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, в ходе которого, как ожидается, российский лидер проинформирует китайского коллегу о прошедших переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Стоит», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать разговора лидеров России и Китая.

19 февраля Путин заявил, что Россия намерена в самое ближайшее время проинформировать своих друзей в рамках межгосударственного объединения БРИКС о результатах российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Путина и Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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