В Кремле объяснили высказывания властей США против Украины

Песков: Высказывания властей США связаны с нежеланием Киева налаживать мир

Эмоциональные высказывания властей США связаны с нежеланием Киева заниматься налаживанием мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он призвал обратить внимание на последние заявления госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, «мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима». Песков добавил, что Киев исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира, и это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях представителей США.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам по Украине. «Мы имеем наши цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии.

