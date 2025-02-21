Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 21 февраля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о тайных переговорах России и США

Песков заявил, что ему неизвестно о тайных переговорах России и США в Швейцарии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители России и США якобы тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, где обсуждали возможные способы урегулирования конфликта на Украине и пытались согласовать переговорные позиции. В частности, указывается, что такие переговоры могли состояться во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 14 по 16 февраля этого года. При этом указывается, что данные контакты якобы проходили не через государственных служащих и утратили свою значимость после прямого общения Путина и Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в российском городе

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше