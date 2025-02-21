В Кремле ответили на вопрос о тайных переговорах России и США

Песков заявил, что ему неизвестно о тайных переговорах России и США в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы проходивших тайных переговорах российских и американских представителей в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители России и США якобы тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, где обсуждали возможные способы урегулирования конфликта на Украине и пытались согласовать переговорные позиции. В частности, указывается, что такие переговоры могли состояться во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 14 по 16 февраля этого года. При этом указывается, что данные контакты якобы проходили не через государственных служащих и утратили свою значимость после прямого общения Путина и Трампа.