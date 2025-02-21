На Западе заявили о тайных встречах представителей России и США по Украине

Reuters: Представители России и США встречались в Швейцарии в последние месяцы

Представители России и США тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, где обсуждали возможные способы урегулирования конфликта на Украине и пытались согласовать переговорные позиции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Хотя участники имеют дипломатический и охранный опыт, они не являются государственными служащими, и пока не ясно, были ли они отправлены их правительствами, сообщили два источника. (...) Один из источников охарактеризовал переговоры в Швейцарии как дискуссии второго трека — дипломатический термин, обозначающий неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями», — приводит издание слова источников.

В частности, указывается, что одна из таких встреч могла пройти во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 14 по 16 февраля этого года. Кроме того, контакты были выстроены еще после избрания Дональда Трампа президентом США 5 ноября этого года, до того как он вступил в должность главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он добавил, что будет рад встрече с Трампом, после которой стороны смогут прийти к пониманию о том, как урегулировать конфликт на Украине.