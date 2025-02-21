В Минске объяснили цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Минобороны РБ: Ядерное оружие нужно, чтобы с Минском не говорили с позиции силы

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия и в перспективе размещение ракетного комплекса «Орешник» нужны, чтобы с Минском не пытались разговаривать с позиции силы. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

По его словам, такие меры значимо повышают силу и потенциал республики. При этом, добавил Хренин, Минск делает это не для того, чтобы кого-то пугать, а чтобы с ним не разговаривали с позиции силы. Он отметил, что армия страны развивается планово и динамично, регулярно получая на вооружение новые современные виды техники. Глава Минобороны также рассказал об улучшении имеющихся образцов вооружения и совершенствовании методов ведения боевых действий.

Он вспомнил слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что в мире «сильного уважают». Хренин заключил, что для военных людей сила — это военный потенциал.

Ранее глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия рассматривает милитаризацию у своих западных границ как подготовку к нападению на Союзное государство. Он добавил, что делается это с целью разрушения и желания реализовать реваншистские настроения в отношении Белоруссии и России.