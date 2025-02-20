Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

Минобороны: Милитаризация у границ Белоруссии означает подготовку к нападению

Белоруссия рассматривает милитаризацию у своих западных границ как подготовку к нападению на Союзное государство. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко, передает ТАСС.

По его совам, сложившаяся ситуация у границ вынуждает Белоруссию рассматривать происходящие процессы как подготовку к нападению на Союзное государство. Он добавил, что делается это с целью разрушения и желания реализовать реваншистские настроения в отношении Белоруссии и России.

Ранее Ревенко сообщил, что Минск положительно оценивает предпринимаемые попытки по выстраиванию мира на Украине. По его словам, республика без оптимизма оценивает шаги по урегулированию конфликта со стороны европейских стран.

До этого Ревенко рассказал о работах по размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Он добавил, что Белоруссия и Россия в сентябре этого года проведут стратегические учения «Запад-2025».