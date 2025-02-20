Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 20 февраля 2025Бывший СССР

Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

Минобороны: Милитаризация у границ Белоруссии означает подготовку к нападению
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Белоруссия рассматривает милитаризацию у своих западных границ как подготовку к нападению на Союзное государство. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко, передает ТАСС.

По его совам, сложившаяся ситуация у границ вынуждает Белоруссию рассматривать происходящие процессы как подготовку к нападению на Союзное государство. Он добавил, что делается это с целью разрушения и желания реализовать реваншистские настроения в отношении Белоруссии и России.

Ранее Ревенко сообщил, что Минск положительно оценивает предпринимаемые попытки по выстраиванию мира на Украине. По его словам, республика без оптимизма оценивает шаги по урегулированию конфликта со стороны европейских стран.

До этого Ревенко рассказал о работах по размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Он добавил, что Белоруссия и Россия в сентябре этого года проведут стратегические учения «Запад-2025».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

      Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

      Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

      Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

      Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

      Президент Бразилии дерзко ответил Шольцу на просьбы выручить ВСУ

      Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

      Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше