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12:26, 20 февраля 2025Бывший СССР

Минск положительно оценил шаги по выстраиванию мира на Украине

Минобороны Белоруссии положительно оценило шаги по выстраиванию мира на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Минск положительно оценивает предпринимаемые попытки по выстраиванию мира на Украине. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко, передает ТАСС.

Он сказал, что в настоящее время происходят большие сдвиги в геополитике, обусловленные изменением политики США. По его словам, Минск также следит за процессами, происходящими в Европе. Он заключил, что республика без оптимизма оценивает шаги по урегулированию конфликта со стороны европейских стран.

Он напомнил, что в 2024 году открылась вторая база противоракетной обороны в Польше, а также продолжается формирование трех дивизий вооруженных сил этой страны. Ревенко заключил, что контингенты Канады и Германии приходят в прибалтийские страны, «то есть эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны. Он подчеркнул, что страны Запада вместо пояса добрососедства создают дугу нестабильности на западных границах республики.

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