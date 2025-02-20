Минск положительно оценил шаги по выстраиванию мира на Украине

Минобороны Белоруссии положительно оценило шаги по выстраиванию мира на Украине

Минск положительно оценивает предпринимаемые попытки по выстраиванию мира на Украине. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко, передает ТАСС.

Он сказал, что в настоящее время происходят большие сдвиги в геополитике, обусловленные изменением политики США. По его словам, Минск также следит за процессами, происходящими в Европе. Он заключил, что республика без оптимизма оценивает шаги по урегулированию конфликта со стороны европейских стран.

Он напомнил, что в 2024 году открылась вторая база противоракетной обороны в Польше, а также продолжается формирование трех дивизий вооруженных сил этой страны. Ревенко заключил, что контингенты Канады и Германии приходят в прибалтийские страны, «то есть эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности страны. Он подчеркнул, что страны Запада вместо пояса добрососедства создают дугу нестабильности на западных границах республики.