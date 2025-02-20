Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 20 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

Лукашенко: Белоруссии необходимо постоянно укреплять обороноспособность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белоруссии необходимо постоянно укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заявил о необходимости укрепления потенциала Белоруссии на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу Вооруженных сил (ВС) страны. Он подчеркнул, что страны Запада вместо пояса добрососедства создают дугу нестабильности на западных границах республики.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал о работах по размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в стране. Военный пообещал, что решение будет выполнено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Москвичам пообещали раннюю весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше