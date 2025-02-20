Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности Белоруссии

Лукашенко: Белоруссии необходимо постоянно укреплять обороноспособность

Белоруссии необходимо постоянно укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заявил о необходимости укрепления потенциала Белоруссии на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу Вооруженных сил (ВС) страны. Он подчеркнул, что страны Запада вместо пояса добрососедства создают дугу нестабильности на западных границах республики.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал о работах по размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в стране. Военный пообещал, что решение будет выполнено.