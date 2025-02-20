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11:09, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о работах по размещению «Орешника»

Минобороны Белоруссии рассказало о работах по размещению «Орешника»
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Белоруссия активно работает над вопросом о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в стране. Об этом рассказал помощник министра обороны страны Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

«Работа идет активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено», — уточнил представитель минобороны Белоруссии.

Кроме того, по словам Валерия Ревенко, Белоруссия и Россия в сентябре этого года проведут стратегические учения «Запад-2025».

В начале февраля в МИД России подтвердили планы по размещению «Орешника» на белорусской территории. По словам главы второго департамента стран СНГ Алексея Полищука, это решение принято в соответствии с соглашением президентов двух стран.

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