В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

МИД РФ: «Орешник» разместят в Белоруссии по соглашению Путина и Лукашенко

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российские ракетные системы «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Полищук уточнил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет организовано в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — подчеркнул он.