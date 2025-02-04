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02:43, 4 февраля 2025Мир

В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

МИД РФ: «Орешник» разместят в Белоруссии по соглашению Путина и Лукашенко
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российские ракетные системы «Орешник» разместят на территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Полищук уточнил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет организовано в соответствии с соглашением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства», — подчеркнул он.

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