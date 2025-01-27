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21:26, 27 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»

Лукашенко: размещение «Орешника» стало ответом на американские ракеты в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для отказа республики от размещения российских ракет «Орешник» на своей территории. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, планы республики дислоцировать «Орешник» на своей территории связаны с желанием и возможностью США разместить свои ракеты средней дальности в Европе. «Поэтому если Вашингтон откажется от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Неважно, будет "Орешник" в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом», — указал он.

Накануне Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Он отметил, что для такого производства России понадобится не один год. «Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника"», — рассказал глава государства.

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