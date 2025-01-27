Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»

Лукашенко: размещение «Орешника» стало ответом на американские ракеты в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для отказа республики от размещения российских ракет «Орешник» на своей территории. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, планы республики дислоцировать «Орешник» на своей территории связаны с желанием и возможностью США разместить свои ракеты средней дальности в Европе. «Поэтому если Вашингтон откажется от этого, тогда я старшему брату скажу: "Давай повременим". Неважно, будет "Орешник" в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом», — указал он.

Накануне Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Он отметил, что для такого производства России понадобится не один год. «Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника"», — рассказал глава государства.