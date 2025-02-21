В Минске обвинили Запад в подготовке Польши и Прибалтики к прокси-войне с Россией

Министр обороны Белоруссии Хренин: Запад готовит Польшу к прокси-войне с Россией

Запад наращивает военный потенциал Польши и Прибалтики и готовит страны к прокси-войне с Россией. В подготовке к конфликту Брюссель и Вашингтон обвинил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил. (...) Создаются условия для использования указанных государств в прокси-войне против Союзного государства Белоруссии и России», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что сегодня уровень напряженности в международных отношениях достиг уровня, который существовал накануне Второй мировой войны.

Ранее глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия рассматривает милитаризацию у своих западных границ как подготовку к нападению на Союзное государство. Он добавил, что делается это с целью разрушения и желания реализовать реваншистские настроения в отношении Белоруссии и России.