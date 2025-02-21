Нардеп Гетманцев: Украине придется считать каждую копейку без помощи ЕС и США

Украине придется «считать каждую копейку» из-за отсутствия гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы. Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина находится в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года. Причиной он назвал отсутствие гарантий финансовой поддержки со стороны стратегического партнера — США. Гетманцев сообщил, что это оказывает влияние и на Европейский союз, в котором начинаются неприятные для Украины политические дискуссии.

Он заключил, что в финансовой политике это значит, что Киеву придется считать каждую копейку и растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года. «Тотальная детенизация и экономия — это то, что сейчас нужно», — подытожил Гетманцев.

Ранее На Украине за январь 2025 года закрылись десятки тысяч предпринимателей из-за повышения налогов. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что это почти втрое больше, чем тех, кто решился открыть собственное дело.

