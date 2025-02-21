Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 21 февраля 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали идею Зеленского о сделке по металлам с США

Нардеп Гончаренко: У Украины нет столько металлов, чтобы заключить сделку с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / Reuters

Идея о сделке по редкоземельным металлам президента Украины Владимира Зеленского с США не обсуждалась в Соединенных Штатах, так как у Украины нет больших запасов ископаемых. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве придумали план, согласно которому президент США Дональд Трамп будет закупать у Украины редкоземельные металлы в обмен на гарантии безопасности страны. Гончаренко добавил, что когда в США поняли, что больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Украины нет, то «начали требовать то, что на самом деле есть». Депутат задался вопросом, зачем в таком случае Зеленский сделал это предложение. Он добавил, что Киев и так получал финансовую помощь из США, за что следовало быть благодарными.

«Не надо было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это — ложь. А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь получается, что мы все стали заложниками амбиций одного человека», — заключил парламентарий.

Он также заявил, что «на карту поставлено не только будущее нашей нации, но и жизнь миллионов людей» из-за того, что Трамп сказал, что у Зеленского поддержка среди населения в районе 4 процентов.

Ранее американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Зеленский должен провести выборы на Украине, поскольку в противном случае он является диктатором.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

      Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

      В США заявили о ярости Трампа и желании полностью прекратить помощь Украине

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше