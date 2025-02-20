Маск потребовал от Зеленского провести выборы на Украине

Маск: Зеленский либо проводит выборы на Украине, либо он диктатор

Украинский лидер Владимир Зеленский должен провести выборы в республике, поскольку в противном случае он является диктатором. Такое мнение выразил американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинцев, либо он диктатор», — написал бизнесмен.

Ранее Маск заявил, что Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа. По его мнению, президент Украины, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, должен восстановить свободу средств массовой информации и перестать отменять выборы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране.