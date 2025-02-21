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12:57, 21 февраля 2025Россия

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с метапневмовирусом в России

Роспотребнадзор: Ситуация с метапневмовирусом в России остается стабильной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора, поступившем в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Он может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути, особенно у детей и пожилых людей. У взрослых вирус проявляется реже, но они могут быть бессимптомными носителями», — говорится в сообщении.

В зимний период, пояснили в пресс-службе, наблюдается рост числа случаев заболеваний. Симптомы метапневмовируса включают в себя повышение температуры, кашель и насморк. При этом в отдельных и редких случаях заболевание может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.

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В Роспотребнадзоре отметили, что в России тестирование на данную инфекцию ведется еще с 2010 года при помощи тест-системы «ОРВИ-скрин».

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для детей младше года и пожилых людей. По его словам, среди остальных ОРВИ метапневмовирус занимает не более одного процента. Врач обратил внимание, что этот вирус был всегда.

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