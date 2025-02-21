В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

Впервые опубликовано фото машин нового российского бренда Tenet

Группа компаний «АГР» сообщила о запуске в России нового автомобильного бренда под названием Tenet. Машины будут производить на заводе в Калуге совместно с китайской компанией Defetoo.

В сети уже появились первые кадры автомобилей нового российского бренда. Их опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Некоторые черты автомобиля оказались похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Названа дата серийного выпуска машин Tenet

Калужский губернатор также сообщил, что подготовка к запуску производства автомобилей нового российского бренда уже идет.

Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла Владислав Шапша губернатор Калужской области

Шапша уточнил, что серийный выпуск автомобилей запланирован на второй квартал 2025 года. По его словам, запуск нового бренда машин является значимым событием для всей российской автомобильной отрасли. Для Калужской области этот проект особенно важен — для развития экономики, роста объемов промпроизводства и новых налоговых поступлений в бюджет, подчеркнул губернатор.

Машины будут производить в сотрудничестве с китайской компанией

Автомобили нового российского бренда будут производить на автозаводе в Калуге в сотрудничестве с Defetoo. Соответствующий договор был подписан представителями «АГР ХОЛДИНГ» и китайской компании.

В присутствии губернатора Калужской области Владислава Шапши председатель совета директоров «АГР ХОЛДИНГ» Андрей Павлович и председатель совета директоров компании Defetoo г-н Син подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда TENET группа компаний «АГР»

Уточняется, что «документ предусматривает организацию производства современных, комфортных и безопасных автомобилей <...> на высокотехнологичной модульной платформе». Производитель обещает интегрировать ведущие мировые технологии в создание машин нового бренда и удовлетворить ожидания россиян «в области качества, комфорта и надежности автомобилей».

Группа компаний ООО «АГР» получила свое название в 2023 году в результате переименования из ООО «Фольксваген Груп Рус». Ей принадлежат заводы по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге (экс-завод Volkswagen), предприятия по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (бывший Hyundai) и склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове.